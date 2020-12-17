الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام بقيادة قطاع التجزئة

2020/12/17 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن التحفيز.

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