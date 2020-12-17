العراق وتركيا توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

2020/12/17 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقّع العراق، اليوم الخميس، اتفاقيتين مع الجانب التركي، في المجالين الضريبي والثقافي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وفقا لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن العراق وقع اتفاقيتين مع الجانب التركي، في …

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