بالوثيقة.. مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب

2020/12/17 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الخميس ، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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