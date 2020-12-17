الحلبوسي يعلن عن اجتماع السبت المقبل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/17 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عن اجتماع يوم السبت المُقبل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب اعلن عن اجتماع يوم السبت المُقبل بين قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية”.

واضاف المصدر، ان “الاجتماع لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.

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