مسؤول ايراني: بعض الأسلحة والذخائر تهرب للبلاد عبر الحدود الغربية

2020/12/17 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي إن بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تهرب للبلاد عبر الحدود الغربية....

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