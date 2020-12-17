الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا

2020/12/17 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.

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