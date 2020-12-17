رسمياً .. الكشف عن قرعة السوبر الإسباني والاعلان بعدم إقامته في السعودية

2020/12/17 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أُقيمت مساء الخميس قرعة السوبر الإسباني بين أطرافه الأربعة ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسييداد، وأتلتيك بيلباو، والذي تم نقله إلى الأراضي الإسبانية بسبب جائحة كورونا.

وكانت هناك انباء أكدت في وقت سابق أن بطولة السوبر الإسباني 2021 لن تُقام في السعودية، رغم الإعلان عن ذلك مسبقًا.

وأوقعت القرعة ريال مدريد مع بيلباو في الرابع عشر من كانون الثاني في ملقة، وبرشلونة أمام سوسييداد بالثالث عشر منه في قرطبة.

وستلعب المباراة النهائية بين الفائزين في السابع عشر من كانون الثني بمدينة إشبيلية.

وأوضح رئيس الاتحاد لويس روبياليس على هامش القرعة أن،" الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على لُعب السوبر لثلاثة أعوام هناك، مع وجود بند يسمح للتمديد لثلاث سنوات إضافية أيضاً".

وأكد روبياليس على" سعي الاتحاد الإسباني لتمديد التعاون مع الاتحاد السعودي لمدة إضافية بسبب المكاسب التي تعود عليه من الاتفاق الموقع بين الطرفين".

الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن عن إقامة النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد وبمشاركة 4 فرق في السعودية خلال الفترة بين 13 و16 كانون الثاني 2021، بحيث يُقام نصف النهائي الأول يوم 13 من نفس الشهر، على أن تُقام المباراة الثانية في تلك المرحلة في اليوم التالي، وسيُلعب النهائي يوم 16 من الشهر ذاته.

وتم الكشف عن إجراء المسابقة في ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالإضافة لملعب ملقة "لا روساليدا، وملعب قرطبة "نوفو أركانخيل".

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد توقعت إقامة السوبر في إسبانيا نتيجة منع السلطات السعودية الجماهير من التواجد في الملاعب مما سيؤثر على الجوانب الاقتصادية والمالية للبطولة.

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