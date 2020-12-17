بغداد اليوم تنشر نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب

2020/12/17 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان قبل رفع جلسة اليوم الخميس، إلى السبت المقبل.

وتضمنت المادة (1) من القانون، تقديرات نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين 2020 و 2021.

وتضمن المادة ايضا، أن وزير المالية الاتحادي يخول صلاحية الاقتراض محلية وخارجية من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية للاقتراض من المؤسسات المالية والدولية والبنوك الأجنبية التمويل المبلغ المتبقي.

وفيما يلي نسخة من القانون وتتضمن التفاصيل بالارقام:

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