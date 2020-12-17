الحلبوسي : السبت اجتماع بين قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/17 | 21:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن رئيس مجلس النواب اليوم الخميس ، عن اجتماع يوم السبت المُقبل بين قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية “.

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