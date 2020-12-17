العماء والاستعماء - كمال غبريال

2020/12/17 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال العماء والاستعماء عن الواقع حالة سيكولوجية وعقلية،يقع فيها كثيرون من مختلف المنطلقات.يتصدرهم أصحاب الدوجما والإيديولوچيا،الذين يكذب الواقع صلاحية ما يعتنقون من أفكار.وبدلاً من تعديل أفكارهم، يذهبون سيكولوجياً إلى حالة عماء وإنكار لا عقلي.أو إلى حالة استعماء عقلي، ينكرون به ما يرون عقلياً من فشل، منتهجين المكابرة والمغالطة المتعمدة.هناك أيضاً حالة الاستغراق في الأمنيات،ب ......





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