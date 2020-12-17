لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تكشف عن تفاصيل زيارتها إلى بابل

2020/12/17 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، اليوم الخميس، عن تفاصيل زيارتها إلى بابل.

وقال رئيس اللجنة شيروان دوبرداني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " اجتمع خلال زيارته الى محافظة بابل مع المحافظ حسن منديل ومدراء الدوائر الحكومية في المحافظة"، مشيرا الى ان "زيارته الى محافظة بابل هي باكورة زياراته بعد الاتفاق مع المحافظين في الأسبوع الماضي على تنظيم زيارات لجميع محافظات العراق للإطلاع على مستوى الخدمات".

واضاف، ان "لدى المحافظات فرصة تاريخية لتقديم خدمات افضل للمواطنين بعد حل مجالس المحافظات وإلغاء عمل المفتشين العمومين"، معربا عن أسفه "لعدم تمكن استغلال السلطات التنفيذية في المحافظات لهذه الفرصة".

وابدى دبورداني اسفه"لوصول مستوى الخدمات في محافظة بابل الى مستوى تحت الصفر" لافتا الى ان "تغيير مدراء البلدية بصورة مستمرة له تأثير سلبي واضح على تقديم الخدمات".

من جهته قال محافظ بابل حسن منديل، انه "يستثمر زيارة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لطرح موضوع مشروع مجاري الحلة الكبير الذي لم يدخل ضمن جدول أعمال رئاسة الوزراء حتى الآن"، مبينا ان "محافظة بابل بحاجة إلى تخصيصات مالية ، خاصة وان المحافظة مقبلة على إقامة مهرجان بابل في شهر اذار من العام القادم بعد توقف دام٢٠ عاما".

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