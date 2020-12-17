صحة الكرخ توزع الإصابات الجديدة

2020/12/17 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم":

عدد الإصابات 360 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------16

أبو غريب ----------58

الإسكان------------5

الاعلام-------------12

البياع -------------14

التاجي-------------5

الحرية -------------14

الدورة--------------23

السيدية ----------- 10

الشالجية-----------5

الشعلة ------------16

الطارمية------------10

العامرية------------7

العطيفية-----------4

الغزالية-------------16

القادسية ------------3

الكاظمية -----------15

اللطيفية -----------6

المحمودية-----------24

المعالف ----------- 5

المنصور ------------8

المواصلات ---------4

النصر والسلام------- 11

اليرموك ------------12

حي الجامعة------—-11

حي الجهاد-----------10

حي الخضراء----------4

حي العدل -----------12

حي العامل------------16

شارع حيفا ----------3

سكنة جانب الرصافة ----- 1

الشفاء: 375

الوفيات:2

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