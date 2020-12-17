لاهور شيخ جنكي يدعو بغداد لوضع خطة لتفعيل الصناعة في السليمانية

2020/12/17 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منهل الخباز وزير الصناعة في الحكومة الاتحادية، وضع قطاع الصناعة في محافظة السليمانية.

جاء ذلك خلال استقبال لاهور شيخ جنكي، لمنهل الخباز في السليمانية اليوم الخميس، حيث تحدثا عن قطاع الصناعة في السليمانية والتي تحوي نسبة كبيرة من المعامل الصناعية العراقية.

وأكد لاهور شيخ جنكي في اللقاء ضرورة التعاون بشكل أكبر بين وزارة الصناعة والمعادن الإتحادية ومحافظة السليمانية والإستفادة من خبرات الجانبين وإتخاذ خطوات نحو تشجيع ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في هذا المجال.

وأعرب لاهور شيخ جنكي عن شكره لوزير الصناعة الاتحادي، لزيارته الميدانية وتفقده القطاع الصناعي في السليمانية، مطالبا بأن تكون لوزارته في المستقبل خطة وبرنامجاً مناسباً لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي بشكل أكبر، في السليمانية وباقي محافظات إقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia / خاص

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