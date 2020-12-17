أردوغان يقيم مأدبة عشاء على شرف الكاظمي

2020/12/17 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مأدبة عشاء على شرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة أنقرة.

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