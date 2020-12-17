المالية النيابية: تسريب مسودة الموازنة كان مقصوداً ولن نسمح بتمرير صيغتها الحالية

2020/12/17 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عدت اللجنة المالية النيابية تسريب مسودة الموازنة" مقصوداً"، فيما اعلنت رفضها التمرير بصيغتها الحالية.

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