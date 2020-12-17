أردوغان: ندعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه

2020/12/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "نعتبر كافة أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا بغض النظر عن الطائفة أو العرق".ولفت إلى إمكانية تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنويًا.وأردف: "مع إصلاح خط الأنابيب (بين تركيا والعراق) الذي دمره "داعش"، نرغب في ضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر".وبيّن أردوغان أن تركيا تؤكد ضرورة اعتبار قضية المياه مجالاً للتعاون وليس النزاع بين البلدين.وأوضح أنه لا مكان أبدا لمنظمة "بي كا كا" الانفصالية في مستقبل تركيا والعراق وسوريا، مشددًا على أن المنطقة لن تنعم بالسلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب بالكامل.وتابع: "قررنا مع الكاظمي مواصلة مكافحة الأعداء المشتركين المتمثلين بتنظيمات داعش وبي كا كا وغولن الإرهابية".وأكد أنه يعتزم إجراء زيارة إلى العراق لعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي ـ العراقي رفيع المستوى في أقرب وقت./انتهى9

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