2020/12/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مجلس القضاء الأعلى تثبيت خريجي المعهد القضائي الدورة (40) لمرور سنة واحدة تحت التجربة.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها اقرار ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل وتثبيت خريجي المعهد القضائي الدورة (40) لمرور سنة واحدة تحت التجربة .واضاف ان المجلس قرر انتداب عدد من القضاة واعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل كما ناقش المجلس موضوع مشاهدة المحضون والتوجيه بزيادة عدد مرات المشاهدة مع اخذ النظر بالاعتبار الاتفاق بين الطرفين وترك تقدير اماكن المشاهدة للمناطق الاستئنافية كلاً حسب ظروفها .وقرر المجلس توجيه رؤساء المناطق الاستئنافية بتغيير محل اشتغال السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ممن لهم صلة قرابة من الدرجة الاولى والثانية بالمحامين .ووجه المجلس الاستعانه بالحراس القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس للقيام بالاعمال الادارية لمعالجة النقص الحاصل في عدد الموظفين وعدم امكانية تعيين كادر وظيفي جديد بسبب ظروف الموازنة العامة على ان لا يؤثر ذلك على مهام دائرة الحراسات القضائية العامة ./انتهى9

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