الإسترليني يتجاوز 1.36 دولار لأول مرة في عامين ونصف

2020/12/17 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.36 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، لأول مرة في عامين ونصف، بدعم آمال التوصل لاتفاق بشأن البريكست.

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