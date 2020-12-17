صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”57″ المسجلة اليوم

2020/12/17 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 48 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

48 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الرصافة حالتين

قطاع الشعب 15 حالة

قطاع النهروان 3 حالات

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع المدائن 3 حالات

قطاع الاستقلال حالتين

قطاع الاعظمية 5 حالات

قطاع البلديات الاول 8 حالات

قطاع الصدر 3 حالات

– 9 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

حالتين في كل من مدية الصدر و منطقة الدورة

وحالة واحدة في كل من زيونة والاعظمية وسبع ابكار والشعب والرحمانية

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72367 توفي منهم 1413 فيما اكتسب الشفاء 70141 ومتبقي قيد العلا ج813 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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