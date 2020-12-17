أردوغان للكاظمي: تركيا ستكون دائما إلى جانب العراق

2020/12/17 | 21:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع تركيا تجنب الازدواج الضريبي وعدم التهرب. ...

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