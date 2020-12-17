ديالى تعلن تسجيل اولى اصابات” حبة بغداد”

2020/12/17 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الخميس، تسجيل اولى اصابات حبة بغداد في ناحية محررة شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق(60كم شمال شرق بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من اطفال العظيم وقراها اصيبوا بمرض حبة بغداد لافتا الى ضرورة الاسراع بارسال اللقاحات اللازمة واتخاذ الوسائل الوقائية لمنع انتشاره “.

واضاف العبيدي،ان” حبة بغداد من الامراض التي تصيب العشرات من الاطفال سنويا في العظيم ومحيطها لافتا الى الناحية ذات امكانية متواضعة وتحتاج الى دعم من قبل صحة ديالى لتقييم الوضع ووضع خطة لاحتواء الموقف الصحي”.

وتعد حبة بغداد من الامراض الجلدية التي تصيب الاطفال وتترك اثارها خاصة على الوجوه”/انتهى 25ف

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