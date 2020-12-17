عضو بالفتح يعلق بعد توقعات بذهاب منصب رئيس الوزراء المقبل لشخصية ’’غير شيعية’’

2020/12/17 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، الخميس، عن تصريحات سياسية توقعت أن يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أخر رئيس وزراء من المكون الشيعي في العراق.وقال شعلان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منصب رئاسة الوزراء من استحقاق المكون الشيعي لأنه يشكل اغلبية سكان العراق، واختيار اي مرشح لهذا المنصب هو من صلاحيات القوى السياسية الشيعية، بالتوافق مع الشركاء الاخرين".وبين ان "القوى السياسية الشيعية، هي حصراً من ترشح شخص رئيس الوزراء، والحديث عن اختيار شخصية من خارج المكون الشيعي امر غير مطروح بصراحة، وهذه الشائعات لها اغراض معينة يراد تسويقها لتشويش على الرأي العام".وتابع "خصوصاً لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي او غير رسمي قضية من سيكون رئيس الوزراء القادم، فهذا الأمر يكون بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وبعد معرفة كل كتلة حجمها في البرلمان، وعلى اساس ذلك يتم التحرك".

وفي وقت سابق، تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي ، عن وجود “ قرارات دولية ” تقضي بأن لا يكون رئيس الوزراء المقبل شيعيا ، فيما بين أن على العراقيين نسيان إجراء الانتخابات في حزيران المقبل.

وقال في حوار متلفز ، إن “ هناك قرارات دولية تقضي بأن يكون رئيس الوزراء المقبل غير شيعي ” ، عازيا ذلك الى الخلاف بين القوى الشيعية حسب قوله.

وأضاف ، أن “ على العراقيين نسيان إجراء الانتخابات في حزيران ”، مبينا أن “ بعض الكتل لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها ”.

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