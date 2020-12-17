العراق يبدأ بتنفيذ الاتفاقية الصينية العام المقبل بمبلغ 1.8 مليار دولار

2020/12/17 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

سيبدأ العراق والصين بتنفيذ الاتفاقية بين البلدين، خلال العام المقبل، بعد إقرار موازنة 2021، بعد تخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار.

ووقع البلدان، اتفاقية النفط مقابل الاعمار، اذ يخصص العراق مبلغ 100 الاف برميل يوميا من النفط المصدر إلى الصين، مقابل الشركات الصينية تقوم بتنفيذ مشاريع داخل العراق.

وسيقوم العراق خلال العام المقبل، عبر الاتفاقية الصينية بتنفيذ اكثر من 10 مشاريع بمبلغ 1.8 مليار دولار وتتضمن هذه المشاريع هي:

مشروع اكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ 453 مليون دولار

مشروع اكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ 350 مليون دولار

بناء مدارس بمبلغ 200 مليون دولار ضمن مشروع انشاء الف مدرسة نموذجية.

مشروع مجاري النهروان وحي الوحدة وأبو غريب وسبع البور بمبلغ 200 مليون دولار في بغداد

مشروع انشاء مستشفيات 100 سرير بمبلغ 100 مليون دولار

مشروع اكمال محطة كهرباء الانبار/ الدورة المركبة بمبلغ 100 مليون دولار

مشروع تأهيل محطة كهرباء واسط بمبلغ 100 مليون دولار

مشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بمبلغ 200 مليون دولار

مشروع مطار الناصرية

وسيتم تمويل 500 مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و50 مليون دولار لصالح محافظة بغداد و50 مليون دولار لصالح وزارة الصحة.

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