نص قانون تمويل الانتخابات

2020/12/17 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء يوم الخميس على قانون تمويل الانتخابات.

وحسب نص القانون فإن المجلس صوت على تمويل 133300000 دينار من الرصيد النقدي المدور من موازنة 2019 لحساب المفوضية، فيما خول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض داخليا وخارجيا لتمويل المبلغ المتبقي من مجموع 329 مليار دينار، وهو 195700000 دينار.

وفيما يأتي نص القانون:

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