مجلس النواب يصوت على تمويل الانتخابات

2020/12/17 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء يوم الخميس على قانون تمويل الانتخابات.

وقال المجلس في بيان له انه صوت خلال الجلسة على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لاقتراب موعد اجراء انتخابات مجلس النواب وعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى المجلس ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لاجراء الانتخابات.

وحسب بيان فقد رفعت هيئة رئاسة المجلس الجلسة الى يوم السبت المقبل.

PUKmedia / اعلام مجلس النواب

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