حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 580 ألفًا

2020/12/17 | 21:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 1533 إصابة جديدة في مختلف مناطق البلاد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، وتماثل 1916 حالة للشفاء".

وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت 40433 فحصًا مختبريًا لتشخيص فايروس كورونا خلال الـ (24) ساعة الماضية".

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