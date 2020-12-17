2020/12/17 | 21:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عثرت قوات الرد السريع على عبوات ناسفة ووكرين وعجلة مفخخة قرب حقل بالكانة النفطي بكركرك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع نفذت واجب تفتيش السلسلة الجبلية التي تضم حقل بالكانة النفطي بكركوك لتطهيرها من العبوات الناسفة والعناصر الارهابية، حيث تم العثور وتفجير ٣ عبوات ناسفة تحت السيطرة، وتدمير وكرين، و تفكيك عجلة مفخخة نوع كيا بنكو، ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع يعثر على عبوات ناسفة ووكرين وعجلة مفخخة قرب حقل بالكانة النفطي بكركرك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع يعثر على عبوات ناسفة ووكرين وعجلة مفخخة قرب حقل بالكانة النفطي بكركرك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).