الفياض والمالكي يبحثان المستجدات الأمنية والسياسية

2020/12/17 | 21:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .وذكر بيان لرئيس هيئة الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه جرى خلال المقابلة بحث المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد./انتهى9

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