بالأرقام.. وفيات كورونا في أوروبا تتخطى

2020/12/17 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز } أضحت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بوباء "كوفيد-19"، وفق تعداد أنجزته وكالة "فرانس برس"، قبيل الساعة 15:00 بتوقيت غرينتس، استنادا إلى بيانات معلن عنها من قبل السلطات الصحية.

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