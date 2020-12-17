الفياض والمالكي يبحثان ثلاثة مستجدات

2020/12/17 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في مكتبه الرسمي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس.

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