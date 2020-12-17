مجاهرة النظام المغربي بعلاقته مع إسرائيل: من أجل وحدة نضال شعوب المنطقة ضد الأنظمة الرجعية، والصهيونية، والامبريالية؛ تيار المناضل-ة 17 دجنبر 2020 - المناضل-ة

2020/12/17 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة ما أقدم عليه النظام المغربي مجاهرة بالعلاقات مع إسرائيل وترسيم لها ليس إلا.



إذ أنه له تاريخ مديد من التعاون معها، منذ التواطؤ لتهجير يهود المغرب في خمسينات وستينات القرن الماضي.



وقد سبق أن تراجع سنة 2000 تحت الضغط الشعبي فأغلق مكتب اتصال إسرائيلي بالرباط.



إن القرار الجديد في تعارض تام مع إرادة الجماهير الشعبية المغربية التي وقفت تاريخيا ضد الصهيونية، و إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحر ......





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