محدث.. الذهب يقفز 31 دولاراً ويسجل أعلى تسوية في شهر

2020/12/17 | 21:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 31 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.

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