الإعلام الأمني تعلن نتائج “واجب تفتيش” في كركوك

2020/12/17 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، نتائج واجب تفتيش في سلسلة جبلية بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع شرعت بواجب تفتيش السلسلة الجبلية التي تضم حقل بالكانة النفطي لتطهيرها من العبوات الناسفة والعناصر الإرهابية”.

وأضافت، أنه “تم تفجير ٣ عبوات ناسفة تحت السيطرة، وتدمير وكرين، كما جرى تفكيك عجلة مفخخة نوع كيا بنكو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

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