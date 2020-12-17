نائب: مجلس ديوان الوقف السني يلغي مضمون الاتفاق المشترك بين رئيسي الوقفين السني والشيعي

2020/12/17 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، عن الغاء مجلس ديوان الوقف السني مضمون الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، “شعورا بالمسؤولية التأريخية وحفاظا على ارث الاجداد، مجلس ديوان الوقف السني يمارس صلاحياته القانونية بدعم من الثابتين على المبادئ ويقرر الغاء مضمون الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي”.

واضاف ان المجلس “يوصي بتشكيل لجنة مشتركة لاعداد ورقة جديدة تضمن حقوق الجميع”.

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