العنكوشي يكشف سبب الغاء التعاقد مع محترفه البلجيكي

2020/12/17 | 21:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، عن سبب الغاء عقد محترف الفريق البلجيكي ناثان كابسلي.

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