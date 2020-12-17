الكاظمي للمستثمرين الأتراك: العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار

2020/12/17 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال لقاءه عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، أن العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الاخير "إلتقى عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة".

وبحسب البيان بحث الكاظمي مع رجال الأعمال والمستثمرين "سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، واستمع الى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق".

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، إن "العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف، أن "العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام".

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