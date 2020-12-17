خبير اقتصادي: ما حدث اليوم ’’لعبة’’ هدفها سحب الكتلة النقدية في السوق لتحقيق هدف سياسي

2020/12/17 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الخميس، عن اذرع سياسية تسببت بارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي في الأونة الاخيرة.

وقال راسم العكيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة هي رؤية حكومية افتراضية للواقع المالي والاقتصادي"، مبيناً أن "التسريبات الاخيرة للموازنة في وسائل الاعلام استغلت من قبل واجهات سياسية وحزبية لتوجيه ضربة استباقية للحكومة عبر سحب الدولار الذي اشترته بسعر رسمي من الدولة من نافذة بيع الدولار".

وأضاف العكيدي، أن تلك الواجهات "بدأت تبيع الدولار في السوق السوداء وليس للمستوردين في محاولة للسيطرة على اكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية العراقية، خاصة وان الحكومة وضمن تسريبات الموازنة رفعت سعر صرف الدولار الى 1450 دينار لكل دولار، في محاولة للسيطرة على ملف الصرف وسحب الكتلة النقدية".

وتابع، أن "هؤلاء يحاولون تقليص مساحة الحكومة في التوسع والسيطرة على ملف سعر صرف الدينار والدولار، قبل ان تبدا باجراءاتها في تطبيق ما تضمنته الموازنة وخاصة رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار لكل دولار".

واعتبر الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته احتمالية زيادة سعر الوقود "تطورا كارثيا سيؤدي الى رفع الاسعار بشكل كبير".

وشهدت الاسواق المحلية، عصر اليوم الخميس 17-12-2020، انخفاضاً باسعار صرف الدولار مقابل الدينار المحلي بعد قفزة كبيرة شهدتها الأسعار منذ ساعات الصباح الاولى.

وأثر تسريب مسودة أولية، لموازنة عام 2021، على اسعار صرف الدولار اذ قفز سعر صرفه ليصل الى 138 في بعض الصيرفات، في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ، اذ حمل نص الموازنة المسرب، اعتماد الحكومة على خطة مالية، يكون فيها سعر صرف الدولار 145 الفاً مقابل كل 100 دولار.

وخلال الساعة الأخيرة انخفض سعر صرف الدولار، ليصل في بورصة الكفاح في بغداد الى 132 الف دينار مقابل كل 100 دولار، اما في محافظات الوسط والجنوب فجاءت اسعار صرف الدولار على النحو الاتي:البصرة 130 الف دينار مقابل 100$

ذي قار، ميسان، المثنى، واسط ، الديوانية ، النجف، كربلاء، بابل 132.600 مقابل كل 100 دولار.

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