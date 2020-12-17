الكاظمي: العراق مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية

2020/12/17 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الخميس، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة، وبحث الطرفان سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.

وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة".

واضاف أن "العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام".

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