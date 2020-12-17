طالباني يتحدث عن ’فضائيين’ في كردستان: نتفهم معاناة الناصرية وباقي المحافظات

2020/12/17 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الخميس، عن ضبط موظفين فضائيين في إقليم كردستان يتقاضون راتبين أو ثلاثة، فيما أشار إلى استعداد لطرح تجربة "الاصلاح" فيه على الحكومة الاتحادية.

وقال طالباني خلال استضافته في برنامج "القرار لكم" الذي تقدمه الزميلة سحر عباس، تابعه "ناس"، (17 كانون الأول 2020)، إن "إقليم كردستان كان لديه فضائيين ضمن صفوف الموظفين في دوائر الدولة، وواجهنا هذا الأمر، بنظام إلكتروني، وتوصلنا إلى الأماكن التي تذهب إليها الضائعات من الأموال بهذا الإتجاه، وتعرفنا على من يتسلم أكثر من راتبين وثلاثة، وهذا من صالحنا مستقبلا".

وأضاف، "نحن مستعدون لطرح هذه التجربة في الحكومة الاتحادية، وهناك عدة اصلاحات حدثت في الحكومة الاتحادية وبإمكاننا ايضا الاستفادة منها في كردستان.

وتابع، "في إقليم كردستان نطالب بالعدالة..



نحن نتفهم معاناة الناصرية والبصرة والمناطق العراقية الأخرى، وإقليم كردستان ليس سبباً في معاناة تلك المناطق، ومثال على ذلك عام 2014 و2018 انقطعت ميزانية الإقليم تماما، ونتساءل في تلك الأربع سنوات الأموال التي انقطعت عن إقليم كردستان أين ذهبت؟".

لست سعيداً

وقال طالباني: "لست سعيدا إذا كان هناك إعمار في إقليم كردستان، ولم يكن هناك مثله في باقي المحافظات العراقية"، مبيناً أننا "لم نأخذ أموال الشعب الكردي، ويجب من خلال مراقبين متابعة هذه المسألة وأساليب الحكومة الاتحادية وصرف الأموال السابقة".

وأضاف، "إقليم كردستان بحكم الاعمار والتنمية الموجودة فيه لربما استطاع إدارة موارده بشكل جيد، وهذه العدالة والتوازن يجب أن تنعكس بشكل عام، أنا أعتقد أن هناك ضغوطاً سياسية لإيقاف التنمية في كردستان لإنعاشها في مناطق أخرى"، مبينا "يجب أن تحل المشاكل الموجودة، وهناك مشاكل كثيرة في العراق وأنا لست سعيداً على ذلك كوني جزءاً من العراق".

وأشار إلى أنه "نحن جزء من العراق وجزء أساسي من الوطن..



نريد هذا البلد من زاخو إلى البصرة أن يزدهر، ونريد أن يكون لدينا عراقاً مزدهرا على الصعيد الدولي، وانا كمواطن في هذا البلد لا اتمنى أن أرى عراقا ضعيفا، وليس من مصلحة كردستان أن يضعف العراق، ويجب أن يكون باقتصاد قوي ولديه علاقات دولية قوية".

ولفت إلى أن "اليوم يوم العمل..



العراق يواجه أزمة مالية كبيرة ويحتاج إلى إصلاح حقيقي، وليس من مصلحتنا أن ننشغل في اصلاحاتنا على حساب الاصلاحات في الحكومة الاتحادية، وعلينا أن نوحد هذه المشاريع الاصلاحية".

وبين، "مشكلتنا الماء والكهرباء والخدمات وهذه المشاكل تعالج مع إدارة جيدة وناجحة، الأزمة الكبيرة هي السلطة وإدارة الدولة وهذا أمر فني، ولا يجوز للأطراف السياسية أن تتدخل بهذه الأمور، واذا ربطت هذه المواضيع بالسياسة فإنها لا تعالج، وعلينا أن ندعم الاستثمار الدولي بهذا الصدد".

وتابع، "أنا افتخر بأنني كردي، لكنني اريد أن اكون في بلد مزدهر، ونمتى أن نرى العراق في مكانة كبيرة ويجذب المستثمرين من باقي الدول".

زيارة بغداد من اولوياتنا

وقال طالباني: "جئنا إلى بغداد لنمثل قضية، كان هناك غياب لدى الجانب الكردي في بغداد، والمشاكل السياسية خلقت فجوة بيننا والحكومة الاتحادية، وفي بداية تشكيل هذه الكابينة الحكومة في كردستان، كان من أولوياتنا هو زيارة بغداد، وجئنا إلى بغداد وقلنا نريد بدء صفحة جديدة، وفي نظرنا نرى أن بغداد لها عمقا استراتيجيا لنا ولم نذهب إلى تركيا او أميركا او بلد آخر لحل مشاكلنا".

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