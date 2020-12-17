الكاظمي لرجال الاعمال الاتراك : العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار / موسع

2020/12/17 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الكاظمي إلتقى اليوم الخميس، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة وبحث مع رجال الأعمال والمستثمرين سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.كما استمع الكاظمي الى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق.وقال رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء: إن العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة.وأضاف : إن العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام./انتهى9

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