الكاظمي يؤكد لرجال الاعمال الاتراك إن العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار ومقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية

2020/12/17 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية./انتهى9

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