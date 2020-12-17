مكتب الإمام السيستاني يصدر بياناً بشأن {روح الله زم}

2020/12/17 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني بشأن {روح الله زم} الذي اعدم مؤخراً في ايران.

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