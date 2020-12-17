الكاظمي: العراق ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي

2020/12/17 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} إلتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة.

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