2020/12/17 | 22:21 - المصدر: عين العراق

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الخميس 17 ديسمبر 2020 | 10:14 مساءً

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جمال المحمداوي يطالب بتحقيق عاجل في أحداث الإساءة للمتظاهرين المهندسين في البصرة

طالب عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الخميس، بضرورة إجراء تحقيق عاجل للوقوف على إحداث الإساءة والاعتداء على المتظاهرين المهندسين ومتابعة مطالبهم.



وقال المحمداوي في تغريدة له "نطالب بتحقيق عاجل للوقوف على إحداث الإساءة والاعتداء على المتظاهرين المهندسين ومتابعة مطالبهم".



واضاف "نؤكد رفضنا القاطع لمنهج التعامل بالقوة لفض تظاهرات شريحة المهندسين الذين يتظاهرون منذ أشهر دون حلول صادقة لهم وغاية مطالبهم إيجاد فرص العمل ومازلنا نتابع عن كثب حقوقهم المشروعة".

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