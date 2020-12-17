​لاعب عراقي يشق طريقه نحو النجومية من خلال برشلونة وليفربول (فيديو)

2020/12/17 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يستحوذ اليافع العراقي نيثن شمو، على اهتمام عدد من الاندية الاوروبية والعربية تمهيداً لضمه في المستقبل القريب.

وقال ماهر نوفل وكيل اعمال اللاعب في تصريح صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 كانون الاول 2020)، ان "اللاعب الصغير نيثن شمو من اللاعبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل كبيرفي عالم المستديرة".

واوضح ان "نيثن يحلم باللعب لاسود الرافدين في المستقبل ولديه طموحات كبيرة للاحتراف في اوروبا والاقتداء بمثله الاعلى محمد صلاح"، مبيناً ان "اللاعب قريب من الانتقال الى صفوف اياكس امستردام الهولندي".

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