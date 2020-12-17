المتحدث باسم الصدر: العبادي لم يكن شجاعاً بمواجهة الفاسدين

2020/12/17 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لم يكن شجاعاً بمواجهة الفاسدين.

وقال العبيدي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "دعم التيار الصدري للعبادي كان دون مقابل ولكن، الاخير لم يكن شجاعاً بمواجهة الفاسدين".

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