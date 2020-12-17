نائب: البنك المركزي سيرفع سعر الصرف رسمياً لـ 1450 دينار مقابل الدولار بهذا الموعد

2020/12/17 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، الخميس (17 - 12 - 2020)، أن العراقيين سيشهدون صدمة قريبة يخدث فيها ارتفاع جديد وكبير بسعر صرف الدولار.

وقال السعداوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي العراقي سيرفع سعر صرف الدولار لـ 1450 دينار عراقي الأحد المقبل"، مبينا أن "ما سرب من وزارة المالية اليوم من نسخة لموازنة 2021 يشجع التجار على التحكم بسعر الصرف".

وأضاف أن "أغلب الاموال التي تخرج من مزاد بيع العملة تخرج بفواتير مزورة تدعي شراء اشياء بينما تهرب العملة للخارج بشراء مواد غير واقعية".

وبشأن المنافذ الحدودية، أشار عضو اللجنة المالية الى أن "الدولة لا تسيطر على السياسة المالية والدليل عدم سيطرتها على المنافذ التي تدخل مواد ممنوعة او خارج المواصفات".

وأكد السعداوي أنه "يجب ان تبادر الحكومة على الاتفاق مع دول الجوار (سوريا وايران وتركيا) على ايقاف تعاملها مع 14 منفذاً من منافذ اقليم كردستان غير المشروعة".

وكانت وزارة المالية قد اعربت، اليوم الخميس، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".

وأضافت أن "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".

وطلبت الوزارة "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".

وتابعت أن "مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها.



ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب"، مضيفة ان "هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البنك المركزي سيرفع سعر الصرف رسمياً لـ 1450 دينار مقابل الدولار بهذا الموعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البنك المركزي سيرفع سعر الصرف رسمياً لـ 1450 دينار مقابل الدولار بهذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).