تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً منخفضاً

2020/12/17 | 22:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة مستوى قياسياً منخفضاً للمرة الـ15 خلال العام الجاري.

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