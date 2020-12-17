المركزي العراقي يعتزم إطلاق حزمة من الإجراءات لتحقيق توازن بسعر الصرف

2020/12/17 | 22:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف محافظ البنك المركزي العراقي، عن الاستعداد لإطلاق حزمة من الإجراءات التي ستحقق توازنا في سعر صرف وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن اللجنة المالية استضافات مصطفى …

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