حفل الفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم.. ليفاندوفسكي ينافس ميسي ورونالدو

2020/12/17 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتفاله السنوي، اليوم الخميس، لتوزيع جوائز الأفضل (THE BEST) لعام 2020، رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على عالم الرياضة في هذا العام الذي يدنو من نهايته.

ويتنافس ليفاندوفسكي" مهاجم وهداف بايرن ميونخ الألماني على جائزة أفضل لاعب في هذا العام مع "ميسي" نجم برشلونة الإسباني، و"رونالدو" مهاجم يوفنتوس الإيطالي، علمًا بأن ميسي، ورونالدو، احتكرا الجائزة على مدار السنوات الماضية منذ 2008 وحتى العام الماضي.

وفيما يلي قائمة جوائز الحفل:

جائزة أفضل حارس مرمى: الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

أفضل هدف: توج بالجائزة سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية) بالهدف الذي أحرزه خلال مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم 7 ديسمبر 2019

وكان الكرواتي لوكا مودريتش هو الوحيد الذي كسر سلسلة هذا الاحتكار عندما فاز بالجائزة في العام 2018 بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد "فيفا" أن حفله السنوي لتوزيع جوائز "الأفضل" سيقام اليوم، كحدث افتراضي بسبب أزمة كورونا.

وسيتم التصويت على 11 جائزة، وفي مقدمتها جائزتا ”أفضل لاعب“ و“أفضل لاعبة“ على مدار العام.

وبدأ التصويت على المرشحين لهذه الجوائز، في 25 نوفمبر الماضي، واستمر حتى 9 ديسمبر الحالي، وذلك مع إقامة الحفل في الشهر الحالي بدلًا من سبتمبر الماضي، في ظل تأجيل العديد من البطولات وتأخير نهاية عدد منها بسبب تبعات جائحة كورونا.

وتم اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين من خلال عملية تصويت مجمع تشتمل على أصوات قادة ومدربي كل من منتخبات العالم، وتصويت عبر الإنترنت بمشاركة المشجعين، إضافة لتصويت نحو 200 من ممثلي وسائل الإعلام.

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